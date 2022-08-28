BRENT petrol sürünüyor! Benzine indirim müjdesi! O tarihte başlıyor! 28 Ağustos Benzin, Motorin, LPG indirimi ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir...
Akaryakıt fiyatlarıne yeni indirim müjdesi geldi. Vatandaşlar ise konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzine indirim var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında düşüş başladı. Brent petrol hala düşüşünü devam ettiriyor. Bu nedenle motorin ve benzin fiyatlarında yeni bir indirimin olacağı belirtildi. Konuyla ilgili gelen müjde sonrası vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. İşte güncel benzin fiyatları ve indirim konusunda merak edilenler...
BRENT PETROL 100 DOLAR SEVİYESİNDE
Perşembe gününü 99,34 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 100,99 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolde teknik olarak 100,50 ile 100,87 dolar aralığının direnç, 99,73 ile 99,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.