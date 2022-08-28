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O rakamı duyanların ağzı açık kaldı! Son dakika asgari ücret tahmini! 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin asgari ücret ile ilgili soruları yanıtladı. Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine de cevap veren Bakan Bilgin, "Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz.

takvim.com.tr
28.08.2022 11:29 - Son Güncelleme: 28.08.2022 11:29
Son dakika asgari ücret tahmini! O rakamı duyanların ağzı açık kaldı! 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı...

Asgari ücretli ile ilgili son dakika gelişmesi. Enflasyon artışı ile geçinmekte zorlanan çalışanlar, dört gözle asgari ücret zamlarını bekliyor. Temmuz ayında yapılan yılın 2'inci zammının yaklaşık yüzde 30'luk bir artış ile asgari ücret 5 bin 500 TL'yi görmüştü. Yapılan zamma rağmen vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamaya devam ederken asgari ücrete kasım ayında 3'üncü bir zam gelecek mi sorusu akılları kurcalamaya başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile birlikte asgari ücrete yeni zam dedikodularına noktayı koydu. Fakat Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisine göre yeni asgari ücret tahimini yapıldı. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret zammı ne kadar? İşte merak edilenler...

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Son dakika asgari ücret tahmini! O rakamı duyanların ağzı açık kaldı! 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı...

Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz" açıklamasında bulundu."(Sözleşmeli işçiler konusu) Ayın sonuna doğru veya Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika asgari ücret tahmini! O rakamı duyanların ağzı açık kaldı! 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı...

Sözleşmelilerde gelinen son durumun sorulması üzerine Bakan Bilgin, "Biz çalışmamızı bakanlıkta bitirdik veya bitirmek üzereyiz. Yarın komisyonu, ilgili çalışma grubunu çağıracağım. Sonra sosyal taraflarımızla konuyu paylaşacağız.

Son dakika asgari ücret tahmini! O rakamı duyanların ağzı açık kaldı! 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı...

Görüş almıştır birlikte bir de değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

Son dakika asgari ücret tahmini! O rakamı duyanların ağzı açık kaldı! 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı...

Görüş almıştır birlikte bir de değerlendireceğiz. Ayın sonuna doğru veya Eylül'ün ilk haftasında açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

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