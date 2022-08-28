O rakamı duyanların ağzı açık kaldı! Son dakika asgari ücret tahmini! 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı...

Asgari ücretli ile ilgili son dakika gelişmesi. Enflasyon artışı ile geçinmekte zorlanan çalışanlar, dört gözle asgari ücret zamlarını bekliyor. Temmuz ayında yapılan yılın 2'inci zammının yaklaşık yüzde 30'luk bir artış ile asgari ücret 5 bin 500 TL'yi görmüştü. Yapılan zamma rağmen vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamaya devam ederken asgari ücrete kasım ayında 3'üncü bir zam gelecek mi sorusu akılları kurcalamaya başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile birlikte asgari ücrete yeni zam dedikodularına noktayı koydu. Fakat Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisine göre yeni asgari ücret tahimini yapıldı. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar? 2023 asgari ücret zammı ne kadar? İşte merak edilenler...