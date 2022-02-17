SGK’dan ödeme alan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi! Paralar direkt hesaba yatıyor! PTT’ye gitme devri kapandı e-Devlet üzerinden...

SGK'dan yeni genelge! Buna göre emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri ve yurt dışı borçlanma primleri 2022 yılında arttı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen iş görmezlik diğer bilinen adıyla rapor parası da yeni yılla birlikte artan ödemeler arasında yer alıyor. Söz konusu bu rapor çalışan kişinin aldığı sağlık raporunda yazan istirahat süresince iş yapmaması halinde geçici iş görmezlik karşılığında SGK tarafından rapor parası olarak veriliyor. SGK'dan ödeme alan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Paralar artık direkt hesaba yatıyor. PTT'ye gitme devri kapandı. İşte detaylı bilgiler...