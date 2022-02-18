Hem kadınlar için hem de erkekler için geçerli! Erken emeklilik için işe giriş tarihini değiştirmenin yolu... Yaş şartını 3 yıl erken tamamlama fırsatı

Erken emekli olabilmek mümkün! Kadın ve erkekler farklı yollar izleyerek erken emekli olabilir. Nasıl mı? Tüm detaylara haberimizde yer verdik. Bilindiği üzere 1999 Eylül sonrasında işe girenler 60 yaş ile 65 yaş arasında emekli oluyor. 1999 Eylül öncesinde işe girenler ise genel olarak 51 yaşında emekli olabilir ancak tarihe göre değişmektedir. 2022 yılında emekli olmak isteyenler çalışanlar ilk işe giriş tarihini değiştirerek erken yaşta emekli olabiliyor. İşte emeklilikte geçerli istisnai bir hak olan bu özellik hakkında bilgiler...