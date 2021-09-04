SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! 7 yıl kuralı...
Emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren haber geldi. Erken emekli olmak isteyen vatandaşların bazıları aynı taktiğe başvuruyor ancak bu yöntem emekliliğin iptal olmasına yol açıyor. 7 senelik çalışma süresinin 3 buçuk senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerin sahte sigortacılığa karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişilerin yatırdıkları primler yanıyor aynı zamanda emeklilikleri de iptal oluyor. Düzmece sigorta yaptırmış olan kişiler emekli olduktan sonra ortaya çıkıyor ve o tarihe kadar ödenmiş olan emekli aylıkları faiziyle geri alınıyor. SGK tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinden de yararlanılmışsa o harcamalar da faiziyle birlikte tahsil ediliyor.
SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! Emekli olmak isteyenlere önemli bir ikaz geldi. 7 yıllık çalışma süresinin 3.5 senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerin düzmece sigortacılığa karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişilerin yatırdıkları primler yanıyor aynı zamanda emeklilikleri de iptal oluyor. Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor.
Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK'lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 yılı itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK'lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
Kanuna göre, 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan birden fazla statüde çalışması bulunanlar, son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde hizmetleri varsa o statüden emekli olabiliyorlar.