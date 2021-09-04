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Haberler Ekonomi SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! 7 yıl kuralı...

SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! 7 yıl kuralı...

Emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren haber geldi. Erken emekli olmak isteyen vatandaşların bazıları aynı taktiğe başvuruyor ancak bu yöntem emekliliğin iptal olmasına yol açıyor. 7 senelik çalışma süresinin 3 buçuk senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerin sahte sigortacılığa karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişilerin yatırdıkları primler yanıyor aynı zamanda emeklilikleri de iptal oluyor. Düzmece sigorta yaptırmış olan kişiler emekli olduktan sonra ortaya çıkıyor ve o tarihe kadar ödenmiş olan emekli aylıkları faiziyle geri alınıyor. SGK tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinden de yararlanılmışsa o harcamalar da faiziyle birlikte tahsil ediliyor.

04.09.2021 10:37 - Son Güncelleme: 04.09.2021 10:37
SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! 7 yıl kuralı...

SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! Emekli olmak isteyenlere önemli bir ikaz geldi. 7 yıllık çalışma süresinin 3.5 senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerin düzmece sigortacılığa karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişilerin yatırdıkları primler yanıyor aynı zamanda emeklilikleri de iptal oluyor. Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor.

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SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! 7 yıl kuralı...

Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK'lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 yılı itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 199930 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK'lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.

SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! 7 yıl kuralı...

Buna karşılık, her iki dönemde sigorta girişi olan BAĞ-KUR'lular en az 9000 prim gününü tamamlamak zorundalar. Kademeli yaşa tabi olanlar, 9000 prim gününü daha geç doldurdukları için aynı tarihte çalışmaya başlayan SSK'lılara göre daha geç yaşta emekli olabilmekte.

SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! 7 yıl kuralı...

Kanuna göre, 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan birden fazla statüde çalışması bulunanlar, son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde hizmetleri varsa o statüden emekli olabiliyorlar.

SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! 7 yıl kuralı...

Bu nedenle, özellikle prim günü az olan BAĞ-KUR'lular daha erken emekli olabilmek için son 3.5 yıl BAĞ-KUR'u bırakıp SSK (4/a) statüsüne geçiyorlar. Buraya kadar her şey normal görünüyor.

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