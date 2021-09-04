SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! 7 yıl kuralı...

SGK'dan milyonları ilgilendiren uyarı! Bunu yapan ne emekli olur ne maaş alabilir! Paranız faiziyle geri alınır, primleriniz yanar! Emekli olmak isteyenlere önemli bir ikaz geldi. 7 yıllık çalışma süresinin 3.5 senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerin düzmece sigortacılığa karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişilerin yatırdıkları primler yanıyor aynı zamanda emeklilikleri de iptal oluyor. Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor.