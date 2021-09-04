Part-time çalışanlar, borcu olanlar dikkat! GSS borcu olanlar eğer 30 Kasım’a kadar...

Sigortalı çalışmayanlar prim yatırarak sağlık hizmetlerinden yararlanıyor, ödeme gücü olmayanın faturasını da devlet karşılıyor. Daha önce hiçbir gelir testi yaptırmayan GSS sigortalılarının 30 Kasım'a kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti durumunda borçları silinecek, primi devlet tarafından ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortası konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi.