Part-time çalışanlar, borcu olanlar dikkat! GSS borcu olanlar eğer 30 Kasım'a kadar...
Part-time çalışanlar, borcu olanlar dikkatGenel Sağlık Sigortası'nda sadece anaparayı ödeyerek yapılandırma fırsatı, yıl sonunda sona erecek. Kasım sonuna kadar teste girenler de kişi başı geliri bin 192 liradan az ise borcunu sildirecek.
Milyonlarca vatandaşın sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan genel sağlık sigortası ve prim borcu olanlara yeni imkânlar sunuluyor.
Sigortalı çalışmayanlar prim yatırarak sağlık hizmetlerinden yararlanıyor, ödeme gücü olmayanın faturasını da devlet karşılıyor. Daha önce hiçbir gelir testi yaptırmayan GSS sigortalılarının 30 Kasım'a kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti durumunda borçları silinecek, primi devlet tarafından ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu genel sağlık sigortası konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade ediyor. Ekonomik gücü, isteğine bakılmadan ortaya çıkacak hastalık riskine karşı sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişimi sağlıyor.