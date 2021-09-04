A101'de şölen havası yaşatacak indirimler! A101 4 Eylül aktüel kataloğunda %74'e ulaşan muhteşem fırsat!
A101 4 Eylül aktüel kataloğuyla yeni ürünler bu sabah itibariyle satışa sundu. A101'de bu hafta Ovadan Pirinç Baldo, Keskinoğlu Yumurta 10'lu Gezen Tavuk, 7 'li Xroll Çikolatalı Karamelli Bar XL, Torku Süt Yarım Yağlı, Selin Kolonya, Torku Harmoni Kolonya Limon, HighGenic Fırın Ocak Temizleyici Köpük, Jacobs Monarch Gold Kahve, Xroll Select. Gofret Rulo Kremalı, Peros Gül Yumuşatıcı Kon Karma, 7,5 kg Tursil Toz Deterjan, 40'lı Mendiva Gözlük Temizleme Mendili, Algida Dondurma Carte d'Or Selection Meyve Şöleni, Gül Aras Şeker Toz, Birşah Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı) 1 litre, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici Limon, Xroll Susamlı Bisküvi ve Eti Burçak Bisküvi Fındk Proteinli ürünleri dikkat çekecek.
04.09.2021 16:31
- Son Güncelleme: 04.09.2021 16:31
A101'de şölen havası yaşatacak indirimler! A101 4 Eylül aktüel kataloğunda %74'e ulaşan muhteşem fırsatlar var. Kataloğda bu hafta sonu Peros Gül Yumuşatıcı Kon Karma, 7,5 kg Tursil Toz Deterjan, HighGenic Fırın Ocak Temizleyici Köpük, Jacobs Monarch Gold Kahve, 40'lı Mendiva Gözlük Temizleme Mendili, Algida Dondurma Carte d'Or Selection Meyve Şöleni, Keskinoğlu Yumurta 10'lu Gezen Tavuk, 7 'li Xroll Çikolatalı Karamelli Bar XL, Torku Süt Yarım Yağlı, Selin Kolonya, Torku Harmoni Kolonya Limon ürünleri ön plandaki yerini almayı başardı.