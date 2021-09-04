A101’de şölen havası yaşatacak indirimler! A101 4 Eylül aktüel kataloğunda %74’e ulaşan muhteşem fırsat!

A101'de şölen havası yaşatacak indirimler! A101 4 Eylül aktüel kataloğunda %74'e ulaşan muhteşem fırsatlar var. Kataloğda bu hafta sonu Peros Gül Yumuşatıcı Kon Karma, 7,5 kg Tursil Toz Deterjan, HighGenic Fırın Ocak Temizleyici Köpük, Jacobs Monarch Gold Kahve, 40'lı Mendiva Gözlük Temizleme Mendili, Algida Dondurma Carte d'Or Selection Meyve Şöleni, Keskinoğlu Yumurta 10'lu Gezen Tavuk, 7 'li Xroll Çikolatalı Karamelli Bar XL, Torku Süt Yarım Yağlı, Selin Kolonya, Torku Harmoni Kolonya Limon ürünleri ön plandaki yerini almayı başardı.