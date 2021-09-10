% 1,37 % 1.48, % 1.47, %1,66 faiz oranı ile devlet destekli konut kredisi kampanyası! 100.000 ve 1.000.000 TL...
% 1,37 % 1.48, % 1.47, %1,66 faiz oranı ile devlet destekli konut kredisi kampanyası vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ev kredisi alabilmek isteyen bireyler artan faiz oranları sonrasında büyük bir mağduriyet yaşarken bu faiz oranları ile konut sahibi olmakta güçleşti. Kredi faiz oranlarında yaşanan artışın sonrasında ev satış sayılarında da sert düşüş yaşanmıştı. Bu verdiği krediler afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilerdir.
Ev kredisi alabilmek isteyen bireyler artan faiz oranları sonrasında büyük bir mağduriyet yaşarken bu faiz oranları ile konut sahibi olmakta güçleşti. Kredi faiz oranlarında yaşanan artışın sonrasında ev satış sasenearında da sert düşüş yaşanmıştı. Bu verdiği krediler afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Saseneı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilerdir. Konutlarını tekrar inşa etmek isteyen hak sahiplerine, riskli yapılarda en az 1 sene oturan kiracı ya da sınırlı ayni hak sahiplerine, konutu riskli yapı olarak belirleme edilen ve değişik bir konut alabilmek isteyen maliklere verilecek.
Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilerdir.
Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:
Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,
Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,
Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.
Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:
1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.
Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD'ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.
Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.
2) Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli yapı olarak belirlenen binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.
3) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli kredi tutarı en fazla 200.000.-TL'dir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı her bir bağımsız bölüm için 200.000.-TL 'yi aşmamak kaydıyla toplamda en fazla 1.000.000.-TL olabilecektir.