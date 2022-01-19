SGK'dan flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor! O ödemeler prime tabi tutulacak!
Milyonları ilgilendiren karar SGK'dan geldi. SGK 2022 yılı için bazı ödemelerin prime tabi tutulacağını açıkladı. Çalışanlar SGK'nın prim hesabını tam olarak bilmiyor. Örneğin 2022 yılında çocuk yardımı, bir çocuk için aylık çocuk yardımı; 5.004,00 x % 2=100,08 TL primlerden istisna edilecek.
SGK'dan flaş karar! 2022'de kısmı prime tabi tutulacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Anayasal görevi olan sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sosyal güvenlik hizmetlerini ifa etmesi için öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere yasada belirtilen tüzel ve gerçek kişilerden prim almaktadır.
SGK genel olarak bütün ödemeleri prime tabi tutarken, bazı ödemeleri ise tamamen prim kesintisinden istisna tutmaktadır. Bazı ödemeleri de kısmen prime tabi tutmaktadır. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş bugünkü köşesinde bu sene içinde kısmen prime tabi tutulacak ödemeler ve hesaplanmalarına yer verdi. İşte tüm çalışanları ilgilendiren ödemelerin detayları...
ÇOCUK YARDIMLARI
Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından Liseye devam etmeyenlerden 18 yaşını, Lise ve dengi öğrenim veya Meslekî Eğitimi Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, Yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar için Çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dâhil edilecek tutar;
"Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar)=İstisna Tutarı,
Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar=Prime Esas Kazanca Dâhil Edilecek Çocuk Zammı" formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
01/01/2022 ila 31/12/2022 tarihleri arasında bir çocuk için aylık çocuk yardımı; 5.004,00 x % 2=100,08 TL primlerden istisna edilebilecektir.