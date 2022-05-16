SGK’dan faizsiz konut kredisi desteği geldi! 240 bin liranın üzerinde kredi! Aylık 750 lira taksitle ödeme! Şartlar belirlendi: O belgesi olanlar...

Hak sahipleri de krediden yararlanabilir mi?

Öncelikle malulün kendisine kullandırılıyor. Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde dul eşine, eşi hayatta değilse ya da evlendiyse çocuklardan birisine kullandırılıyor. Yetim aylığı almakta olması kaydıyla talepte bulunan çocuklarına müştereken, bunlar olmadığında öncelikle anaya veya babaya bir konut ile sınırlı olmak üzere veriliyor.