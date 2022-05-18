Parayı alacak olanlar dört köşe oldu! Vatandaşlara, devlet kurumu sahip çıktı: 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!
Peş peşe açıklama yapıldı. 39 bin 728 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde kendi isteği dışında işten çıkarılmış olan ülke vatandaşlarına 10 aya kadar düzenli maaş ödemesi yapacağını bildirdi. Kurum, ilgili işsizlik maaşı hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Türkiye İş Kurumu artan gündelik hayat masraflarına karşın, gelirsiz işsiz vatandaşlara düzenli nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İlgili hizmetini "işsizlik maaşı" başlığı altında sunacağını bildiren İŞKUR, hizmetin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Türkiye İş Kurumu'nun işsizlik maaşı hizmetine ilişkin haberin devamı
Türkiye İş Kurumu'ndan İşsizlere Nakit Desteği!
Türkiye İş Kurumu yeni dönemde kendi isteği dışında işsiz kalan vatandaşlara, ilgili şartları sağlamaları durumunda maaş ödemesi yapacağını bildirdi. Kurum, ilgili maaş tutarlarını şu şekilde belirledi:
Türkiye İş Kurumu'nun İşsizlik Maaşı Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
Türkiye İş Kurumu'nun kendi isteği ile işten ayrılmamış olan ülke vatandaşları için özel olarak geliştirmiş olduğu işsizlik maaşı hizmetinden kimlerin faydalanabileceği belli oldu.