SGK’dan erken emekli olmak isteyenlere son 4 gün! İHYA olacaksınız! Aman dikkat 10 bin 955 lira ödemeyin

Yeni yıldan sonra başvurularını yapacak kişiler için daha az ödeyerek emeklilik hakkının elde edilmesi sağlanacak.

Tek çocuk için ortalama olarak doğum borçlanması 10 bin 955 lira seviyesinde artış gösterecek. Askerlik borçlanmasında ise en az 8 bin lira fark oluşması bekleniyor.