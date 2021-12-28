Etiketlere tek tek yansıyor! Döviz kurlarındaki düşüş sonrası fiyatlar %20-30 bandında düştü! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros'ta...
Etiketlere tek tek yansıyor! Döviz kurlarındaki düşüş sonrası fiyatlar %20-30 bandında düştü! A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros'ta tüm ürünler artık... Geçen hafta pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen sonrasında döviz kurunda yüzde 40'ı bulan bir düşüş yaşandı. Döviz kurunda peş peşe yaşanan düşüşün ardından gözler market raflarındaki etiketlere çevrildi. Marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere yansıtması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni ekonomi paketini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajları ardından döviz kurlarında %40'tan fazla düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından gözler market raflarına çevrildi. Dolar ve eurodaki spekülatif yükseliş etiketleri yükselten marketlerin kurdaki düşüşün ardından ürün satış fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Etiketler kurdaki düşüşe karşı aynı hızla reaksiyon almadı. Son gelen bilgilere göre, marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere bir an önce yansıtması gerekiyor. Vatandaşlar döviz kurlarındaki düşüşün marketlerdeki ürünlerin etiketlerine yansımasını bekliyor.
CARREFOURSA'DAN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİM AÇIKLAMASI
CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30'a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda CarrefourSA, belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30'a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.
Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz.
MİGROS'TA İNDİRİMLER RAFA YANSIMAYA BAŞLADI
Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrıları yanıt buldu. Migros'tan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Migros'ta indirimler hızla rafa yansımaya başladı. Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uyguluyoruz. Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulunmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros Ayçiçekyağı 109 TL'ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan Geleneksel Karadeniz Çayı 1 kg 29,90 TL, Migros Rize Çay 1 kg 29,50 TL'den, Türk Şeker 5 kg 26,50 TL'den, Migros 5 Kg Şeker 34,90 TL'den satışa devam edilmektedir. Sinangil Un 2 Kg 16,90 TL'den, Tahsildaroğlu 500 gr Peynir 36,95 TL'den Migros Bal 19,95 TL 'den, Selpak 24'lü Tuvalet Kağıdı 59,90 TL'den satılmaktadır.
ŞOK MARKET'TEN İNDİRİM AÇIKLAMASI
Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.
Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi.