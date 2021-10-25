SGK’dan en az 9 bin TL’nizi alın! Binlerce kişi başvurmayı unuttu! Devletin verdiği yardımlardan yararlanma şartları...
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik destekler gelmeye devam ediyor ve bu yardımlardan haberi olmayanların hesabında para birikiyor. Binlerce kişi yine başvurmayı unuttu ve başvuranlar SGK'dan en az 9 bin TL alabiliyor. Böylelikle ekonomik olarak daha rahat bir hayat sürebilecek olan vatandaşların bir defaya mahsus Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapması gerekiyor. Peki Devletin verdiği yardımlar neler, bu yardımlardan yararlanmak için başvuru şartları nedir? Toplu bir şekilde sadece bir kez alınabilecek ödemelere ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor!
Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Yapılan sosyal yardımlardna haberi olmayanların hecaplarında paralar birikiyor ve başvuru yapmadıkları için hesaplarında ödemeler toplanıyor. Peki devletin verdiği yardımlar neler? Devletin verdiği yardımlardan yararlanmak için hangi şartları taşımak gerekiyor? Binlerce kişi yine başvurmayı unuttu ve sadece başvurunuzu yaparak SGK'dan en az 9 bin TL'nizi alabilirsiniz. İşte ayrıntılar…
SGK kapsamında verilen ödemeler…
Vatandaşlar için SGK kapsamında verilen ödemeler açıklandı.
Bu ödemeler;
Cenaze yardım ödemeleri
Doğum yardım paraları
Yol yardım ödemeleri
Vatandaşlar eğer bu şartları yerine getirmişlerse ve ödeme almadılarsa da bu ödemeler SGK üzerinde birikiyor. Geçmişe dönük olarak e devlet ve SGK üzerinden yapılan sorgulamalar ile ödemeler var mı öğrenilebiliyor.
Tam 5 yıl geriye dönük olan ödemeler varsa geri alınabiliyor. Vatandaşların bu ödemeler için SGK tarafından belirlenen şartları yerine getirerek başvuru yapması yeterli olacak. Böylece tam 5 yıl geriye dönük olarak ödemeler alınabilecek.