SGK’dan en az 9 bin TL’nizi alın! Binlerce kişi başvurmayı unuttu! Devletin verdiği yardımlardan yararlanma şartları...

Özellikle koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Yapılan sosyal yardımlardna haberi olmayanların hecaplarında paralar birikiyor ve başvuru yapmadıkları için hesaplarında ödemeler toplanıyor. Peki devletin verdiği yardımlar neler? Devletin verdiği yardımlardan yararlanmak için hangi şartları taşımak gerekiyor? Binlerce kişi yine başvurmayı unuttu ve sadece başvurunuzu yaparak SGK'dan en az 9 bin TL'nizi alabilirsiniz. İşte ayrıntılar…