SGK'dan emekliyi memnun edecek duyuru geldi! Bu bilgiyi o kadar az kişi biliyor ki... Aynı anda iki emekli maaşı birden alabilirsiniz!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tüm sigorta kollarına mensup emeklilerin yararlanabileceği çift maaş olanaklarını duyurdu. SGK'nın az bilinen uygulamaları arasında dikkat çeken çift maaş alma olanağı, şartları sağlayan bazı kişiler için 3 maaşa kadar çıkabiliyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetimler de bu uygulamadan yararlanabilecekler. İşte SGK'tan üç maaş alma yöntemi...
23.12.2021 19:20
- Son Güncelleme: 23.12.2021 19:20
SGK'tan Çifte Maaş Nasıl Alınır?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı başta olmak üzere tüm sigorta kolları için sunduğu çifte maaş fırsatı, birçok vatandaş tarafından emekli aylığım kesilir korkusu ile kullanılmaktadır. SGK bünyesinde emekli maaşı alanlar aynı zamanda çift maaş alabileceklerini öğrenmelerinin ardından bu uygulamaya başvurmaya başladılar. İki hatta üç maaşa kadar, emeklilerin hangi sigorta koluna bağlı olduğuna bakılmaksızın, vefat eden eşinden dul aylığı da alarak çiftçe maaş alabilecek.
SGK'dan emeklinin çift maaş alması için örneğin; SSK veya Bağ Kur kapsamında sigortalı olarak çalışmış eşi vefat eden kişiler, maaşının yüzde 50'sine kadar dul aylığı alabilmektedir.