791,23 TL net getirisi var! Hesabında parası olana düğün bayram ettirecek müjde! 32 günlük 10.000-50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin devreye girmesiyle bankalarda düğmeye bastı. 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları değişti! TL birikimlerini yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere en cazip teklifler sunuluyor. Yükselen mevduat faizleri sayesinde, yabancı para karşısında tarihinin en yüksek değer kaybını yaşayan TL ise yeniden değer kazanmaya başladı. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...