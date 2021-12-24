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Haberler Ekonomi 791,23 TL net getirisi var! Hesabında parası olana düğün bayram ettirecek müjde! 32 günlük 10.000-50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

791,23 TL net getirisi var! Hesabında parası olana düğün bayram ettirecek müjde! 32 günlük 10.000-50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Bankaların yüksek mevduat faiz oranlarından yararlanarak TL birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faiz oranlarına sahip bankaları araştırmaya başladı. %19,25'e kadar yükselen faiz oranları sayesinde, en düşük mevduat TL yatırımı için bile cazip faiz kazancı sağlanıyor. Yeni ekonomi modelinin uygulanmaya başlamasının ardından resmen atağa geçen bankalar, mevduat faiz oranlarını yükseltmiş durumda. Alternatif Bank ise en yüksek faiz oranı ile dikkat çeken bankalar arasında yerini alıyor.

takvim.com.tr
24.12.2021 11:14 - Son Güncelleme: 24.12.2021 11:15
Hesabında parası olana düğün bayram ettirecek müjde! 791,23 TL net getirisi var! 32 günlük 10.000-50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Kur Korumalı TL Mevduat sisteminin devreye girmesiyle bankalarda düğmeye bastı. 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları değişti! TL birikimlerini yüksek faiz oranları ile değerlendirmek isteyenlere en cazip teklifler sunuluyor. Yükselen mevduat faizleri sayesinde, yabancı para karşısında tarihinin en yüksek değer kaybını yaşayan TL ise yeniden değer kazanmaya başladı. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...

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Hesabında parası olana düğün bayram ettirecek müjde! 791,23 TL net getirisi var! 32 günlük 10.000-50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

En yüksek 32 günlük TL mevduat faizi veren bankalar ise şunlardır:

Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %19
Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %19,25

Hesabında parası olana düğün bayram ettirecek müjde! 791,23 TL net getirisi var! 32 günlük 10.000-50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

TEB Marifetli Hesap Faiz Oranı: %19
Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %19
ING Bank e – Turuncu Hesap Faiz Oranı: %19

Hesabında parası olana düğün bayram ettirecek müjde! 791,23 TL net getirisi var! 32 günlük 10.000-50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Dijital bankacılık araçlarını kullanarak vatandaşların şubelere bile gitmek zorunda kalmadan yüksek hoş geldin faizlerine sahip bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarından yararlanmaları mümkündür.

Hesabında parası olana düğün bayram ettirecek müjde! 791,23 TL net getirisi var! 32 günlük 10.000-50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Fibabanka Vadeli Mevduat Faiz Hesaplama

TCMB'nin açıkladığı 1 hafta vadeli repo faiz oranı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygulamaya soktuğu yeni mevduat sisteminin ardından bankaların 32 günlük faiz oranları da değişti.

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