SGK'dan çoğu kişi almayı unuttu! Siz de paranızı almamış olabilirsiniz! Başvuru yapana karşılıksız ödeme sağlanıyor. Pek çok destek ödemesi ya da aylık ihtiyacı olan vatandaşlar devlet tarafından veriliyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi halen devam ediyor. Ödemeler hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.