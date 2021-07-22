Bu fırsatı kaçırmayın! Toplu para öde emekli ol
Yasalarımız çalışılmayan günlerin primlerini toplu ödemeye izin vermiyor. Ancak bunun istisnası borçlanma. Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları gibi imkanlarla geçmiş boşlukları doldurabilir prim satın alabilir erken emekli olabilirsiniz. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları anlattı.
Emeklilik için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek. Bu süreleri ve prim sayılarını ilk sigorta olduğunuz yani çalışmaya başladığınız tarih belirliyor.
İşte bu durumda bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı var. Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma şansı da sağlıyor. Örneğıin sigortadan önce askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken, kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 yıl kazanıyor, yaş şartı tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.
YASADA SIRALANIYOR
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41'inci Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre şu süreler borçlanılarak prim kazanılabiliyor. Burada borçlanmaktan kasıt o günlerin parasını ödeyerek satın alma anlamı taşıyor. İşte o süreler: