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Bu fırsatı kaçırmayın! Toplu para öde emekli ol

Yasalarımız çalışılmayan günlerin primlerini toplu ödemeye izin vermiyor. Ancak bunun istisnası borçlanma. Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları gibi imkanlarla geçmiş boşlukları doldurabilir prim satın alabilir erken emekli olabilirsiniz. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları anlattı.

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
22.07.2021 16:32 - Son Güncelleme: 22.07.2021 16:42
Bu fırsatı kaçırmayın! Toplu para öde emekli ol

Emeklilik için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek. Bu süreleri ve prim sayılarını ilk sigorta olduğunuz yani çalışmaya başladığınız tarih belirliyor.

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Bu fırsatı kaçırmayın! Toplu para öde emekli ol

Sigortalılar bazı durumlarda çalışma imkanları bulamadıkları için prim eksiklikleri oluyor. Çalışma hayatına askerlik, doğum, eğitim, yurtdışı gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınıyor.

Bu fırsatı kaçırmayın! Toplu para öde emekli ol

İşte bu durumda bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı var. Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma şansı da sağlıyor. Örneğıin sigortadan önce askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken, kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 yıl kazanıyor, yaş şartı tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Bu fırsatı kaçırmayın! Toplu para öde emekli ol

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Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41'inci Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre şu süreler borçlanılarak prim kazanılabiliyor. Burada borçlanmaktan kasıt o günlerin parasını ödeyerek satın alma anlamı taşıyor. İşte o süreler:

Bu fırsatı kaçırmayın! Toplu para öde emekli ol

a) Sigortalı kadının, 3 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,