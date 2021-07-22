A101 22 Temmuz aktüel kataloğuyla ferahlatacak indirim duyurusu! A101'deki bu fırsatları kaçıran bin pişman!
A101 22 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu sabah raflarda görücüye çıktı. A101'de bu hafta Toshiba 58Ul2063Dt 58" Ultra Hd Smart Led Tv, Go Smart BT-06 Bluetooth Kulaklık, Onvo Ov50F353 50" Ultra Android Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Max Lite Cep Telefonu, Seg SNF-5200 No Frost Buzdolabı, Michelin Koltuk/döşeme/halı Temizleyici, Kalem Tipi Mini Şarjlı Vidalama Seti, Piranha Benzinli Ağaç Kesme Motoru, Piranha Su Dalgıç Pompası, KL Şarjlı Sıcak Silikon Tabancası, Balparmak Apitera Propolis Çam Balı, Marmarabirlik Gold Az Tuzlu Siyah Zeytin, Fiskobirlik Fındık Ezmesi, Familia Plus Parfümlü Tuvalet Kağıdı 3 katlı 40'lı, Luppo Marshmallowlu Karamelli Sandviç Kek ürünleri var.
22.07.2021 11:55
- Son Güncelleme: 22.07.2021 11:55
A101'de ferahlatacak indirim duyurusu geldi. A101 22 Temmuz aktüel kataloğuyla bugün satışa sunulan ürünler arasında özellikle otomobil aksesuarları ve züccadiye ürünleri dikkatleri üzerine çekti. Heyecanla beklenen A101 kataloğunda HighGenic Fırçalı Leke Çıkarıcı, Hıghgenıc Bulaşık Makinesi Parlatıcısı Bitki Özlü, Cif Ultra Güç Sprey Temizleyici, Bingo Toz Deterjan Beyaz&renkli Mutlu Yuvam, Samba Karma Mısır Cipsi, Nitro Akülü Araba, 1,5 litre Testrut Termisil Demlik, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık, 6'lı Altın Sarısı Yaldızlı Magnolya Bardağı ürünleri revaçta olacağa benziyor.