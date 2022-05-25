Devletin uyguladığı ÖTV indirimi başladı! Detaylar netleşti! ÖTV ödemeden araç sahibi olabilirsiniz!

Yeni dönemde kendi aracının sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar, devlet tarafından kendilerine verilmiş olan haklardan ÖTV'siz araç satın alma hakkını araştırmaya başladılar. Yetkili kurumlar, ilgili hakka ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunarak, ÖTV indiriminden kimlerin yaralanabileceğini, ÖTV indirimi ile hangi araçlara sahip olunabileceğini bildirdiler.