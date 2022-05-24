Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için harekete geçildi: Ziraat katılım, Vakıf katılım bankalarının faizsiz konut Mayıs oranları 120 ay vadeli...

Vakıf Katılım Bankası Konut Finansmanı Kampanyası 2022

Yönetimi devlete ait olan kamu bankalarından olan Vakıf Katılım Bankası, yeni dönemde kendi evine sahip olmak isteyen ancak bu isteğini gerçekleştirmek için yeterli miktarda nakdi olmayan vatandaşlara konut finansmanı hizmeti sunacağını açıkladı.