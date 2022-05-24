Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için harekete geçildi: Ziraat katılım, Vakıf katılım bankalarının faizsiz konut Mayıs oranları 120 ay vadeli...
Yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri ve diğer faktörler çerçevesinde artan hammadde fiyatları hem ikinci el hem de sıfır konutların fahiş fiyatlardan satışa sunulmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren devletin katılım bankaları, vatandaşlara düşük kâr payı oranlı konut finansmanı hizmeti ile destek olacaklarını açıkladılar.
24.05.2022 10:32 - Son Güncelleme: 24.05.2022 10:32
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, yeni dönemde kendi evlerinin sahibi olmak isteyen vatandaşlara, konut finansmanı hizmetleri ile destek olacaklarını duyurdu.
Vakıf Katılım Bankası Konut Finansmanı Kampanyası 2022
Yönetimi devlete ait olan kamu bankalarından olan Vakıf Katılım Bankası, yeni dönemde kendi evine sahip olmak isteyen ancak bu isteğini gerçekleştirmek için yeterli miktarda nakdi olmayan vatandaşlara konut finansmanı hizmeti sunacağını açıkladı.
Vakıf Katılım Bankası tarafından geliştirilmiş olan konut finansmanı kampanyasının azami vade sayısı 120 ay, başlangıç kâr payı oranı ise yüzde 1,54 olarak belirlendi. Ayrıca banka örnek hesaplama tablosunu da şu şekilde oluşturdu: