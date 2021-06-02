SGK’dan çalışan annelere destek! SGK 2021 doğum parası yardımı şartları! Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Devletten kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için sunduğu desteklerden biri de doğum parası yardımı oluyor. SGK'dan çalışan annelere destek veriyor ve bu imkandan faydalanabilecek kişilerin belli başlı şartları taşıması önem taşıyor. Peki SGK 2021 doğum parası yardımı şartları nelerdir? Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Çocuk sayısına göre değişen ve anneler için maddi fırsat tanıyan konuya dair yüzbinlerce kişinin merak ettiği detayları haberimizde derledik.