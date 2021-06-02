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SGK’dan çalışan annelere destek! SGK 2021 doğum parası yardımı şartları! Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Devletten kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için sunduğu desteklerden biri de doğum parası yardımı oluyor. SGK'dan çalışan annelere destek veriyor ve bu imkandan faydalanabilecek kişilerin belli başlı şartları taşıması önem taşıyor. Peki SGK 2021 doğum parası yardımı şartları nelerdir? Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Çocuk sayısına göre değişen ve anneler için maddi fırsat tanıyan konuya dair yüzbinlerce kişinin merak ettiği detayları haberimizde derledik.

02.06.2021 17:49 - Son Güncelleme: 02.06.2021 17:49
SGK’dan çalışan annelere destek! SGK 2021 doğum parası yardımı şartları! Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Devletten kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için sunduğu desteklerden biri de doğum parası yardımı oluyor. SGK'dan çalışan annelere destek veriyor ve bu imkandan faydalanabilecek kişilerin belli başlı şartları taşıması önem taşıyor. Peki SGK 2021 doğum parası yardımı şartları nelerdir? Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Çocuk sayısına göre değişen ve anneler için maddi fırsat tanıyan konuya dair yüzbinlerce kişinin merak ettiği detayları haberimizde derledik.

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SGK’dan çalışan annelere destek! SGK 2021 doğum parası yardımı şartları! Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Çocuk sahibi olan yüzbinlerce vatandaş SGK'dan doğum parası yardımı alabilmek için hangi şartların gerekli olduğunu merak ederek araştırıyor. Çalışan annelere verilen destekler bitmiyor ve yenileri de peşpeşe geliyor. Devlet tarafından verilen SGK 2021 doğum parası yardımı şartları haberimizde yer alıyor. Arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını da haberimizde bulabilirsiniz.

SGK’dan çalışan annelere destek! SGK 2021 doğum parası yardımı şartları! Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

2021 YILI DOĞUM PARASI ŞARTLARI

2021 Doğum parası ödemeleri çalışan annelerin, doğum öncesinde ve sonrasında kullanacakları izin süreci için ödenmektedir. Bu kapsamda annelerin çalıştıkları kurumların SGK'nın altyapı bilgisine ulaşmış olması gerekiyor. Hamine olan bir anne doğum izni sürecine çıkmadan önce SGK ile işyeri arasında bir yazışma süreci başlar.

SGK’dan çalışan annelere destek! SGK 2021 doğum parası yardımı şartları! Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Bu süreçte hamile olan anne adayının durumu, izin sürecine dair detaylar SGK'ya iletilir. Yazışmaların tamamlanması ve onay gelmesi ile kişilerin doğum parası alması mümkün hale gelir. Bu dönemde bilinmesi gereken en önemli detay, doğum parası ödemeleri için SGK ile başvuru sürecine işyeri yani işveren girer. Süreci işyeri yönetir.

SGK’dan çalışan annelere destek! SGK 2021 doğum parası yardımı şartları! Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

RAPOR PARASI ALMA HAKKI

Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.