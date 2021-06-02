Bu listeye bakmadan araç almayın! 80.000 TL altı ikinci el araçlar! İşte en ucuz araba modelleri...

İkinci el araç almak isteyenler bütçelerine göre uygun bir model bulmak istiyor. Sıfır araçların adeta cep yakması nedeniyle gözler ikinci el piyasasına çevrilmiş durumda. İkinci elde birçok uygun fiyatlı araç almak mümkün olabiliyor. 80.000 TL altına SUV model araç satın alabilirsiniz. İşte, her bütçeye uygun ikinci el araç modelleri ve fiyatları!

02.06.2021 21:20 - Son Güncelleme: 02.06.2021 21:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





