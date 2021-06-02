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Bu listeye bakmadan araç almayın! 80.000 TL altı ikinci el araçlar! İşte en ucuz araba modelleri...

İkinci el araç almak isteyenler bütçelerine göre uygun bir model bulmak istiyor. Sıfır araçların adeta cep yakması nedeniyle gözler ikinci el piyasasına çevrilmiş durumda. İkinci elde birçok uygun fiyatlı araç almak mümkün olabiliyor. 80.000 TL altına SUV model araç satın alabilirsiniz. İşte, her bütçeye uygun ikinci el araç modelleri ve fiyatları!

02.06.2021 21:20 - Son Güncelleme: 02.06.2021 21:20
Bu listeye bakmadan araç almayın! 80.000 TL altı ikinci el araçlar! İşte en ucuz araba modelleri...

Günümüzde temel ihtiyaçlardan birisi olarak görülen araba fiyatları günden güne artış gösteriyor. Sıfır araç fiyatlarında yükseliş devam ederken, vatandaşlar bütçelerine göre ikinci el araç piyasasına yöneliyor. Geçmiş yıllara göre ikinci el araç piyasasında hareketlilik göze çarpıyor. 80.000 TL altına alabileceğiniz birçok SUV model araç bulunuyor. İşte 80.000 TL altı ucuz araç fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu listeye bakmadan araç almayın! 80.000 TL altı ikinci el araçlar! İşte en ucuz araba modelleri...

JEEP

Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited

1994 Model Benzin & LPG Otomatik

Fiyat: 66.500 TL

NİSSAN

Nissan Terrano 2.7 TDI Elegance

2000 Model Dizel

Fiyat: 67.000 TL

Bu listeye bakmadan araç almayın! 80.000 TL altı ikinci el araçlar! İşte en ucuz araba modelleri...

LADA

Lada Niva 1.7

2003 Model Benzin & LPG Manuel

Fiyat: 67.000 TL

Bu listeye bakmadan araç almayın! 80.000 TL altı ikinci el araçlar! İşte en ucuz araba modelleri...

FORD
Ford Explorer 4.0 XLT
1997 Model Benzin & LPG Otomatik
Fiyat: 67.000 TL

Bu listeye bakmadan araç almayın! 80.000 TL altı ikinci el araçlar! İşte en ucuz araba modelleri...

MİTSUBİSHİ
Mitsubishi L 200 4x2 Magnum
2006 model Dizel Manuel
Fiyat: 68.000 TL