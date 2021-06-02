Araç alacaklar dikkat: Haziran'da fiyatlar değişti 10 bin TL ek zam geldi! 0 araç zamlı fiyat listesi: Clio, Taliant, Megane...

Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde araba fiyatlarında yapılan zam oranları merak edilmeye başladı. Bazı otomobil devleri indirim kampanyaları sunarken bazıları da zamlı fiyat listesini açıkladı. Haziran ayı zam listesini duyuran otomobil firmalarından biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uyguladı. 2021 Clio modeli için ise 12 bin TL zam ekledi. Peki, Renoult Haziran ayı zamlı fiyatları ne kadar? İşte 2021 Renault Captur, Kadjar, Talisman Clio, Taliant, Megane ve Koleos güncel fiyatları!