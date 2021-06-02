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Araç alacaklar dikkat: Haziran'da fiyatlar değişti 10 bin TL ek zam geldi! 0 araç zamlı fiyat listesi: Clio, Taliant, Megane...

Araba alacaklara kötü haber! Fiyatlar tek tek değişiyor! Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde araba fiyatlarında yapılan zam oranları merak edilmeye başladı. Bazı otomobil devleri indirim kampanyaları sunarken bazıları da zamlı fiyat listesini açıkladı. Haziran ayı zam listesini duyuran otomobil firmalarından biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uyguladı. 2021 Clio modeli için ise 12 bin TL zam ekledi. Peki, Renoult Haziran ayı zamlı fiyatları ne kadar? İşte 2021 Renault Captur, Kadjar, Talisman Clio, Taliant, Megane ve Koleos güncel fiyatları!

02.06.2021 18:04 - Son Güncelleme: 02.06.2021 18:04
2021 Renault Sıfır Araç Modelleri Haziran Zamlı Fiyat Listesi: 2021 Clio Megane Taliant Captur güncel fiyatları

Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde araba fiyatlarında yapılan zam oranları merak edilmeye başladı. Bazı otomobil devleri indirim kampanyaları sunarken bazıları da zamlı fiyat listesini açıkladı. Haziran ayı zam listesini duyuran otomobil firmalarından biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uyguladı. 2021 Clio modeli için ise 12 bin TL zam ekledi. Peki, Renoult Haziran ayı zamlı fiyatları ne kadar? İşte 2021 Renault Captur, Kadjar, Talisman Clio, Taliant, Megane ve Koleos güncel fiyatları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
2021 Renault Sıfır Araç Modelleri Haziran Zamlı Fiyat Listesi: 2021 Clio Megane Taliant Captur güncel fiyatları

2021 MODEL RENAULT TALİANT HAZİRAN FİYAT LİSTESİ;

Joy 1.0 Sce 65 bg 185.900 TL

Joy 1.0 Turbo 90 bg 199.900 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 210.000 TL

2021 Renault Sıfır Araç Modelleri Haziran Zamlı Fiyat Listesi: 2021 Clio Megane Taliant Captur güncel fiyatları

2021 Model Renault Clio Haziran Fiyat Listesi;

Joy 1.0 Sce 65 bg 177.900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg 203.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 212.000 TL

2021 Renault Sıfır Araç Modelleri Haziran Zamlı Fiyat Listesi: 2021 Clio Megane Taliant Captur güncel fiyatları

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 218.900 TL

Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg 224.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 231.900 TL

2021 Renault Sıfır Araç Modelleri Haziran Zamlı Fiyat Listesi: 2021 Clio Megane Taliant Captur güncel fiyatları

Touch 1.0 TCe 90 bg 204.900 TL

Touch 1.0 TCe ECO 100bg 214.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 222.900 TL