SGK’dan büyük müjde! Sigorta girişi olan herkese toplu para ödemesi yapılacak! SGK’dan toplu para nasıl alınır?

SGK TOPLU PARA İADESİ NASIL ALINIR?

SGK'dan toplu para iadesi alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Emekli olabilmek için yaş ve yıl şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olanlar için toplu para iadesi yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular ile birlikte memurlar da belli şartlarda bu imkândan yararlanabiliyor.