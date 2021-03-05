Bugünkü
Takvim

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları 5 Mart Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları tavan yaptı! Pandemi yarıyılı zamanınca bankada parası olanlar için muhakkak bir yarıyılda bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yine değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok parasal anlamda hafifleme yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü. Tanışma faizi olarakta anılan hoş geldin faizi veren bankalar arasında yarış sürat kazandı. Bankaların daha fazla alıcı kazanmak ve başka bankada hesabı olan bireyleri kendi bankalarına sürüklemek ismine başlattıkları kampanyalar ile yüksek faiz müjdesi geldi.

05.03.2021 09:01 - Son Güncelleme: 05.03.2021 09:01
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları 5 Mart Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Merkez Bankası lüzumlu karşılık oranı atağı mevduat faiz oranları için yükseliş tesiri gösterdi. Azami faiz veren banka olmak için yarışan bankalarda özellikle de tanışma faizleri yükseldi. Tanışma faizi olarak ta anılan hoş geldin faizi veren bankalar arasında yarış hız kazandı. Bankaların daha fazla müşteri kazanmak ve başka bankada hesabı olan kişileri kendi bankalarına çekmek adına başlattıkları kampanyalar ile yüksek faiz müjdesi geldi. Peki en yüksek faiz veren banka hangisi, mevduat faiz oranları ne durumda, 5 Mart 2021 tarihli tüm bankaların güncel vadeli faiz oranları listesi haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları 5 Mart Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIK ORANINI ARTTIRIRSA NE OLUR?

Merkez Bankası tarafından parasal sıkılaşma politikası büyük bir kararlılık ve sertlikle yürütülmeye devam ederken atılan son adım zorunlu karşılık oranları hakkında olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık kararı bankaların yasal yükümlülük gereği mevduat kabul eden bankalarca bu tutarlara karşılık olarak Merkez Bankası kasasında bulundurmak zorunda olduğu mevduat karşılık tutarıdır. Merkez Bankası yürütmüş olduğu politikalar gereği enflasyon ve büyüme arasında yapılan tercihe göre söz konusu oranları düzenleme yetkisine sahiptir.

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları 5 Mart Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLDU?

Koronavirüs pandemisiyle bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle tedirgin oldu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları 5 Mart Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Mart ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları 5 Mart Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

2021 Mart ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. 10 bin liralık 32 Gün Banka Mevduat Faiz Oranları listesine bakalım.


Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ