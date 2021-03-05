Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları 5 Mart Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları tavan yaptı! Pandemi yarıyılı zamanınca bankada parası olanlar için muhakkak bir yarıyılda bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yine değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok parasal anlamda hafifleme yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü. Tanışma faizi olarakta anılan hoş geldin faizi veren bankalar arasında yarış sürat kazandı. Bankaların daha fazla alıcı kazanmak ve başka bankada hesabı olan bireyleri kendi bankalarına sürüklemek ismine başlattıkları kampanyalar ile yüksek faiz müjdesi geldi.
Merkez Bankası lüzumlu karşılık oranı atağı mevduat faiz oranları için yükseliş tesiri gösterdi. Azami faiz veren banka olmak için yarışan bankalarda özellikle de tanışma faizleri yükseldi. Tanışma faizi olarak ta anılan hoş geldin faizi veren bankalar arasında yarış hız kazandı. Bankaların daha fazla müşteri kazanmak ve başka bankada hesabı olan kişileri kendi bankalarına çekmek adına başlattıkları kampanyalar ile yüksek faiz müjdesi geldi. Peki en yüksek faiz veren banka hangisi, mevduat faiz oranları ne durumda, 5 Mart 2021 tarihli tüm bankaların güncel vadeli faiz oranları listesi haberimizde!
MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIK ORANINI ARTTIRIRSA NE OLUR?
Merkez Bankası tarafından parasal sıkılaşma politikası büyük bir kararlılık ve sertlikle yürütülmeye devam ederken atılan son adım zorunlu karşılık oranları hakkında olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık kararı bankaların yasal yükümlülük gereği mevduat kabul eden bankalarca bu tutarlara karşılık olarak Merkez Bankası kasasında bulundurmak zorunda olduğu mevduat karşılık tutarıdır. Merkez Bankası yürütmüş olduğu politikalar gereği enflasyon ve büyüme arasında yapılan tercihe göre söz konusu oranları düzenleme yetkisine sahiptir.
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLDU?
Koronavirüs pandemisiyle bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle tedirgin oldu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.
Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Mart ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?