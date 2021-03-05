Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları 5 Mart Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları tavan yaptı! Pandemi yarıyılı zamanınca bankada parası olanlar için muhakkak bir yarıyılda bankaların oldukça avantajlı kampanyaları olmuştu. Sonrasında yine değiştirilen faiz oranları sayesinde pek çok parasal anlamda hafifleme yaşamıştı. Özellikle Ağustos ayında bankaların hoş geldin faizleri ciddi anlamda düşmüş, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunmuştu. 32 günlük faiz oranlarında az da olsa yükselişe gidilmesi yatırım yapmak isteyenleri ve parası bulunanların yüzünü güldürmüştü. Tanışma faizi olarakta anılan hoş geldin faizi veren bankalar arasında yarış sürat kazandı. Bankaların daha fazla alıcı kazanmak ve başka bankada hesabı olan bireyleri kendi bankalarına sürüklemek ismine başlattıkları kampanyalar ile yüksek faiz müjdesi geldi.

05.03.2021 09:01 - Son Güncelleme: 05.03.2021 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





