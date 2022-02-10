Başvuran almaya hak kazanır: 2022 Kaymakamlık, Valilik, SYDV yardımları! Nakit, erzak, sağlık, kira yardımı ödemelerine start verildi!

Hükümet kanadından sosyal destekler her sene artarak sürüyor.Ekonomik zor duruma düşen vatandaşlara yapılan destek ödemelerinin kapsamı genişliyor. Valilik ve Kaymakamlıklardan sağlanan devlet desteklerinin tamamına başvurular yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve ilde, ilçede yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sağlanıyor. Valilik aracılığıyla sağlanan yardımlar arasında maddi destekler ve gıda yardımları bulunuyor. Peki, 2022 Valilik ve Kaymakamlık yardım başvurusu nasıl yapılır? Kaymakamlık yardımları neler, kaç TL ödeniyor? İşte merak edilenler!