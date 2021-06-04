SGK’dan annelere çocuk parası yardımı yapılıyor! PTT çocuk parası ücreti sorgulama ekranı! İşte başvuru şartları…

Milyonlarca kadını ilgilendiriyor ilgilendiriyor ve devlet çocuk sayısına göre değişen doğum yardımları yapıyor. Anne baba olmayı planlayan kişiler bu desteklerin neler olduğunu merak ederek gündemde sıklıkla araştırılıyor. Şartları tamamlayanlar başvurularını yapıyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla PTT çocuk parası ücreti sorgulama ekranı sorgulamasını yapar oldu. SGK'dan annelere çocuk parası yardımından yararlanmak isteyenler için gerekli tüm bilgileri haberimizde derledik.