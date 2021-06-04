6 yıl erken emekli olma müjdesi! SSK ve Bağ-Kurlular sekiz şarta kulak kesildi! En az 3600 ve 4800 gün primle...

Pek çok iş kolunda alın teri dökerek çalışan milyonlarca çalışanın en büyük isteklerinden birisi de emekli olmak. Bazı durumlarda ve mesleklerde şartlara göre erken emekli olma imkanı var. Öncelikle şunu belirtelim ki erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında bulunuyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Erken emekli olmak için ise 8 koşul ön plana çıkıyor. Yazımızda merak edilen tüm bilgileri detaylı bir şekilde sizlerle paylaştık.

04.06.2021 14:29 - Son Güncelleme: 04.06.2021 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





