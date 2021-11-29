SGK'dan 9 bin TL’nizi hemen alabilirsiniz! Devletin verdiği yardımları almayı yine binlerce kişi unuttu! İşte o yardımlar!

Devlet destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ederken bundan haberi olmayanların hesaplarında paralar birikiyor. Yine binlerce kişi hesaplarında unuttu ve çağrı yapıldı. Siz de SGK'dan en az 9 bin TL'nizi almayı unutmayın. Peki devletin verdiği yardımlar neler? Her yardım için farklı şartlar aranıyor ve başvuru şartlarını karşıladığını düşünenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapması gerekiyor. İşte devlet yardımlarına ilişkin tüm bilgiler ve hesapta biriken paraların nasıl alınacağı!