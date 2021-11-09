Kredilere son dakika indirim! Büyük hamle geldi! Kamu bankaları hamle yaptı: Faizler...

Peş peşe açıklama yapıldı! Kredilere son dakika indirim! Kamu bankaları hamle yaptı. Merkez Bankası faizde ilk hamleyi eylül ayında yaptı. 23 Eylül tarihinde toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürdü. PPK metninde, maddi duruşun ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı tesir yapmaya başladığına ilgi çekilmişti. Ekim ayında da siyaset faizinde indirime devam eden Merkez Bankası bu sefer faizi yüzde 16'ya indirdi. 25 Ekim'de de kamu bankaları konut ve ticari Kredi faizlerinde indirim yapıldığını açıkladı.