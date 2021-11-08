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Haberler Ekonomi Asgari ücret artışından o alanlarda faydalanacak! 2022 için tazminatta artış zamanı

Asgari ücret artışından o alanlarda faydalanacak! 2022 için tazminatta artış zamanı

Kıdem tazminatı yeni yılla birlikte zamlanacak. Maaşlar artacağı için ödenecek tazminat da yükselecek. Asgari ücretle birlikte en düşük tazminat tutarı da, memur maaş artışıyla tavan tazminat tutarı da yükselecek.

08.11.2021 07:00 - Son Güncelleme: 08.11.2021 07:00
Asgari ücret artışından o alanlarda faydalanacak! 2022 için tazminatta artış zamanı

Kıdem tazminatını hak edenlere yapılacak ödemelerde üst sınır olan "kıdem tazminatı tavanı" bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.

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Asgari ücret artışından o alanlarda faydalanacak! 2022 için tazminatta artış zamanı

SABAH'ta yer alan habere göre, Tavan tazminat hesaplamasında maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor. Bu yıl için 8 bin 284 lira olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı Ocak 2022'de 9 bin lirayı geçecek.

Asgari ücret artışından o alanlarda faydalanacak! 2022 için tazminatta artış zamanı

Beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında yaklaşık 45 bin lira alacak. Emekli olmayı düşünenler başta olmak üzere çalışanlar için alacakları kıdem tazminatının en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor.

Asgari ücret artışından o alanlarda faydalanacak! 2022 için tazminatta artış zamanı

Memurlara toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatının yıllık miktarı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Emeklilikte "ikramiye", işsiz kalındığında "güvence" olan kıdem tazminatında "tavan", vergi iadesi konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Asgari ücret artışından o alanlarda faydalanacak! 2022 için tazminatta artış zamanı

1- Kıdem tazminat tavanı nedir?
Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Emekli olmayı düşünenler, bazı durumlarda çalışan için alacakları tazminatın en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bu yıl için açıklanan tavan 8 bin 284 lira olup, beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira tazminat alabiliyor.

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