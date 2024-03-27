Promosyon rüzgarı özele taşındı: Bankaların uygulaması nasıl? Dul ve yetimler ne kadar alacak? Şubeye gitmek şart mı?

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EMEKLİLER, DUL VE YETİMLER KAMU BANKALARINDAN NE KADAR PROMOSYON ALABİLECEK?

Tüm dul ve yetimler 5 bin lira mı alacak? Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin promosyon tutarlarının 8 bin ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Kamu bankalarının yeni promosyon tutarları maaşlara göre şöyle belirlendi: