Promosyon rüzgarı özele taşındı: Bankaların uygulaması nasıl? Dul ve yetimler ne kadar alacak? Şubeye gitmek şart mı?

Emeklilerin, ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin yararlanabildiği promosyonda tutarları yenileyen kamu bankaları güncelleme için başvuruları alırken, gözler özel bankalara çevrildi. Özeller arasında da ilk katılım geldi. İşte detayları...
Banka promosyonunda yeni dönem başladı. Emekliler ile ölüm aylığı alan dul ve yetimlerin yararlanabildiği promosyonda kamu bankalarının ödediği tutarlar yükseltildi.
Taahhüdü sürenlere başvuru yaparak ödemelerini güncelleme imkanı da sunuldu. Kamu bankaları emeklilerin başvurularını alırken, özel bankalardan da kampanyaya katılım başladı. Peki promosyonda önümüzdeki dönemde neler bekleniyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...
EMEKLİLER, DUL VE YETİMLER KAMU BANKALARINDAN NE KADAR PROMOSYON ALABİLECEK?
Tüm dul ve yetimler 5 bin lira mı alacak? Sosyal Güvenlik Kurumu, kurumdan aylık alan 12.7 milyon emeklinin promosyon tutarlarının 8 bin ile 12 bin lira arasına yükseltildiğini, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Kamu bankalarının yeni promosyon tutarları maaşlara göre şöyle belirlendi: