SGK'dan 3 maaş birden almak mümkün mü? Kimse bu detayı bilmiyor... İşte dul yetim maaşındaki o ayrıntı
Ölüm ve yetim maaşlarında en çok merak edilen konulardan biri de her iki ödeneğin de alınma ihtimali. Belli şartları taşıyan kişiler üç maaş birden alabiliyor. Bu süreçte kritik tarih ise 2008... 2008'de değişen sistemle birlikte maaş almada bazı kurallar da değişti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, sizin için o detayları kaleme aldı...
Yasalarımıza göre vefat eden sigortalıların yakınlarına ölüm maaşı bağlanıyor., Hem sigortalının eşi hem de çocukları belli şartlarda bu maaşı alıyorlar. Bir sigortalı vefat ettiğinde eşi ister çalışsın ister emekli olsun ölüm maaşı alabiliyor. Yetimler ise belli şartlar dahilinde maaş alabiliyor. Burada en çok merak edilen ise hem eşinden hem de ölen babadan maaş alınıp alınmayacağı. Bu konuya biraz daha yakından bakalım.
2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları farklı kurumlarda olmak üzere hem yetim hem de dul maaşı alabilmekteydiler. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirildi ve yüksek olan maaş tercih edilip alınıyor. Yani hem eşini hem babasını kaybeden bir kadın 2008 sonrası bunlardan sadece birisinin maaşını alabiliyor. Fakat bazı istisnalar da bulunuyor.