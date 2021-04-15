Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaşı bekleyene tazminat!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaşı bekleyene tazminat! İstifa edenler kıdem tazminatı alamasa da istisnası bulunuyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar için böyle bir fırsat var. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri tek tek açıkladı. İşte tazminat almak için yapılması gerekenler…
15.04.2021 11:01
- Son Güncelleme: 15.04.2021 11:01
Bu maddelere bir de Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm maddede şu ifadelerle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."