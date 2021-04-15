RAMAZAN İMSAKİYE
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaşı bekleyene tazminat!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaşı bekleyene tazminat! İstifa edenler kıdem tazminatı alamasa da istisnası bulunuyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar için böyle bir fırsat var. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri tek tek açıkladı. İşte tazminat almak için yapılması gerekenler…

15.04.2021 11:01 - Son Güncelleme: 15.04.2021 11:01
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaşı bekleyene tazminat!

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor. Genel kurallarda istifa edenin tazminat alamayacağı bulunsa da bazı istisnalar da yine mevzuatımızda yer alıyor.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaşı bekleyene tazminat!

1475 sayılı eski İş Kanununun 14. Maddesi hala yürürlükte. Bu madde aslında kıdem tazminatının tüm detaylarını içeriyor. Düzenleme de ayrıca istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor. Bunlar başlıca şöyle:

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaşı bekleyene tazminat!

Emeklilik için ayrılanlar, Askerlik için ayrılanlar, Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaşı bekleyene tazminat!

Bu maddelere bir de Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm maddede şu ifadelerle yer alıyor: "Öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle tazminat alabilirler."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaşı bekleyene tazminat!

Şimdi bu konuyu biraz daha açalım. Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak tazminat almayı gerektiriyor. Bu şekilde istifa edenler kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bu şartları ise işe giriş tarihiniz belirliyor.