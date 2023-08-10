SGK'daki gizli detay netleşti! 5 yıl erken emekli olabileceklerin listesi güncellendi! Piyango size de vurmuş olabilir! 9000'den az 7200 ile...

1 Emeklilik sisteminde önemli reformlar kapıda! Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi planlanıyor. Bu değişiklik ile 1 milyon esnaf, 9000 gün yerine 7200 gün prim ödeyerek, 5 yıl önce emekli olabilecek. Reform kapsamı, esnafın yanı sıra çalışan işçi sayısı, basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf gibi özellikleri de göz önünde bulundurarak belirlenecek. Geniş bir perspektife sahip olması düşünülen reformun, tüm Bağ-Kur'luları içine alacak şekilde genişletilmesi de gündemde. İşte detaylar...

2 Geçtiğimiz yıl Türkiye'de çalışma hayatında devrim niteliğinde gerçekleşen düzenlemeler arasında asgari ücretten verginin kaldırılması, 3600 ek gösterge yasası ile memur ve emeklilerin gelirlerinin artırılması, taşeron işçilerin ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası gibi önemli adımlar bulunuyor. Bu düzenlemelerin ardından gelecek dönemde de emeklilik sistemi ile ilgili reformlar yapılması gündemde.