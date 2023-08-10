Emekliye 7.500 + %5 ek ödeme! 2000,2005,2007,2009 sigortalılar tek torbada! SGK-SSK, Bağkur'luya %31 intibak zammı tablosu geldi! Taban 8.900 TL... 

Günümüzde Türkiye'nin emeklilik sistemi, daha adil ve dengeleyici bir yapıya kavuşma ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır. Bu noktada, özellikle İntibak yasasının hayata geçirilmesi, emeklilik sistemindeki eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedeflemesi ile büyük bir öneme sahiptir. İntibak yasası, emeklilik sistemindeki adaletsizlikleri gidermeyi amaçlayan kapsamlı bir düzenlemedir. Bu yasa, özellikle 2000 öncesinde ve sonrasında emekli olanlar arasındaki belirgin maaş farklarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda emeklilik primlerinin daha eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak, daha dengeli bir emeklilik sistemini hayata geçirmeyi hedefler.
Bu yasa ile birlikte, 2000 sonrası emeklilerin emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve 2000 öncesinde emekli olanlarla daha dengeli bir şekilde eşleştirilmesi hedefleniyor. Bu, geçmişteki dengesizlikleri gidermeye yönelik önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Emeklilik primlerinin dengelemesi ise, emeklilik sürecine dahil olan her bireyin daha adil bir şekilde emeklilik haklarından yararlanmasını sağlayarak sistemi daha sürdürülebilir hale getirme amacını taşıyor.
İntibak düzenlemesi, 2000 sonrasında emekli olanların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayarak emekli maaşlarında artış sağlamayı hedefliyor.
Kadınlara yaş ve prim desteği sağlanması, küçük esnaf ve çiftçilerin prim yükünün azaltılması gibi adımlar, emeklilikle ilgili reformların bir parçası olarak gündemde yer alıyor. Bu adımlarla birlikte emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve mali güvencelerinin artırılması amaçlanıyor.