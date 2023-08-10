Emekliye %9.49 zam tablosu hesaplandı! SGK-SSK, Bağkur, EYT'liye çıplak 11.213 TL maaş! Açıklama geldi! 1.300 İntibak payı, 8 bin TL seyyanen zam...

1 Ocak ayındaki enflasyon artışını yansıtacak ilk oran sonunda TÜİK tarafından açıklandı, bu da SSK ve Bağkur emeklileri için merakla beklenen veriydi. İlk 6 aylık veri ipuçları da böylelikle gün yüzüne çıktı. Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan bu değişiklikle beraber, yüzde 9.49 olarak açıklanan 1 aylık enflasyon oranı ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahminine dayalı olarak hesaplamalar yapıldı. Tüm bu veriler ışığında, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve SSK ile Bağkur maaşlarına gelecek zam miktarları hakkında tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...

2 Emekliler, enflasyon zammının oranını kesin olarak öğrenmek için 3 Ocak tarihini bekliyorlar. Ancak, tahminler konusunda da ipuçları mevcut. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı da yüzde 31.92 olarak hesaplanacak. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını etkileyecek ve Ocak ayındaki maaş artışlarını belirleyecek.