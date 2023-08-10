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Emekliye %9.49 zam tablosu hesaplandı! SGK-SSK, Bağkur, EYT'liye çıplak 11.213 TL maaş! Açıklama geldi! 1.300 İntibak payı, 8 bin TL seyyanen zam...

Temmuz eyı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ocak ayı maaş zammı için de hesaplamalar yapılmaya başlandı .2024 Ocak zammı için ilk veriler açıklandı! Yılda iki kez gerçekleştirilen zamlarla güncellenen emekli ve memur maaşları, bir kez daha Ocak ayında güncellenecek. Bu kritik zam hesaplamasında, yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları etkili olacak. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon oranının açıklamasıyla emekli maaşı tahminleri de belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 08:07 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 08:07
Emekliye %9.49 zam tablosu hesaplandı! SGK-SSK, Bağkur, EYT’liye çıplak 11.213 TL maaş! Açıklama geldi! 1.300 İntibak payı, 8 bin TL seyyanen zam... 1

Ocak ayındaki enflasyon artışını yansıtacak ilk oran sonunda TÜİK tarafından açıklandı, bu da SSK ve Bağkur emeklileri için merakla beklenen veriydi. İlk 6 aylık veri ipuçları da böylelikle gün yüzüne çıktı. Milyonlarca emekliyi etkileyecek olan bu değişiklikle beraber, yüzde 9.49 olarak açıklanan 1 aylık enflasyon oranı ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahminine dayalı olarak hesaplamalar yapıldı. Tüm bu veriler ışığında, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve SSK ile Bağkur maaşlarına gelecek zam miktarları hakkında tablo ortaya çıktı. İşte detaylar...

Emekliye %9.49 zam tablosu hesaplandı! SGK-SSK, Bağkur, EYT’liye çıplak 11.213 TL maaş! Açıklama geldi! 1.300 İntibak payı, 8 bin TL seyyanen zam... 2

Emekliler, enflasyon zammının oranını kesin olarak öğrenmek için 3 Ocak tarihini bekliyorlar. Ancak, tahminler konusunda da ipuçları mevcut. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı da yüzde 31.92 olarak hesaplanacak. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını etkileyecek ve Ocak ayındaki maaş artışlarını belirleyecek.

Emekliye %9.49 zam tablosu hesaplandı! SGK-SSK, Bağkur, EYT’liye çıplak 11.213 TL maaş! Açıklama geldi! 1.300 İntibak payı, 8 bin TL seyyanen zam... 3

EK İYİLEŞTİRME MASADA

Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirme sinyali de geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda geçtiğimiz günlerde, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayıp en iyi zammı yaptık. Emekli ve memur için yıl sonu yeni değerlendirme olabilir" açıklaması yaptı.

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