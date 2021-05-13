SGK’da unutulan paralar birikiyor! Çoğu kişinin bundan haberi yok! Başvurun, en az 9.000 TL ödemenizi alın!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi, SGK'da unutulan paralar birikiyor ve çoğu kişinin bundan haberi yok. SGK ve devlet belli şartları karşılayan vatandaşlara ekonomik destek amacıyla bazı ödemeler yapıyor ve haberi olmayan kişiler paralarını çekmediği, başvurularını yapmadığı için kenarda birikiyor. Siz de SGK'da birikmiş paranızın olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden başvurunuzu yaparak en az 9.000 TL ödemenizi alabilirsiniz. E-devlet üzerinden unutulmuş paraları kolayca sorgulamak mümkün. İşte detaylar…
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi, SGK'da unutulan paralar birikiyor ve çoğu kişinin bundan haberi yok. SGK ve devlet belli şartları karşılayan vatandaşlara ekonomik destek amacıyla bazı ödemeler yapıyor ve haberi olmayan kişiler paralarını çekmediği, başvurularını yapmadığı için kenarda birikiyor. Siz de SGK'da birikmiş paranızın olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden başvurunuzu yaparak en az 9.000 TL ödemenizi alabilirsiniz. E-devlet üzerinden unutulmuş paraları kolayca sorgulamak mümkün. İşte detaylar…
Milyonlarca vatandaş SGK'dan devletten bazı ödemeler alıyor ve ekonomik olarak rahatlık yaşıyor. Tabii ki bu ödemeleri alabilmenin de bazı şartları var ve bu şartları karşılıyor olanlar yararlanabiliyor. Pek çok ödemeden de vatandaşların haberi yok ve SGK'da unutulan paralar da birikiyor. Bu ödemelerin neler olduğunu haberimizde derledik, en az 9.000 TL'lik ödeme çıkabiliyor. E-devlet üzerinden birikmiş paranın olup olmadığını sorgulayabiliyorsunuz. İşte konuya dair ayrıntılar…
DOĞUM PARASI YARDIMI
Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.
Doğum yardımı alacak anne ya da babanın T.C vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir. Doğum, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmelidir. Çocuğun ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır.
Annenin ilk bebeği için 300 TL, ikinci bebeği için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki bebeği için 600 TL doğum yardımı ödenir.
Annenin aynı anda birden fazla çocuk sahibi olması durumunda; ikiz bebeklerin ilki için 300 TL ve ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz bebeklerin ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL yardım verilmektedir.