4/D'li taşeron işçilerin gözü o kararda! Taşeron işçi maaş zammı ne kadar olacak? Yüzde 15 zam gündemde!

ZAM BEKLENTİSİ YÜKSEK

2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyor. Henüz ne işçi sendikalarından ne de Çalışma Bakanlığı'nda konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak bu konuda bazı değerlendirmeler mevcut.