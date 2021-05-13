4/D'li taşeron işçilerin gözü o kararda! Taşeron işçi maaş zammı ne kadar olacak? Yüzde 15 zam gündemde!
Taşeron işçi maaş zammı ne kadar olacak? 4/D'li çalışan taşeron işçileri ilgilendiren karar merakla bekleniyor. 2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Milyonlarca taşeron işçi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını ve yan hak alıp almayacağını merak ediyor. 18 Temmuz tarihinde tamamlanacak yasakları müteakip toplu pazarlık görüşmelerine dair çalışmalar başlayacak. Zam görüşmeleri için yüzde 15 zam oranı gündemde.
4/D'li taşeron işçiler için zam günleri yaklaşıyor. Taşeronların kadroya geçişinin sonrasında eşitsizlik ve mağduriyetlerin giderilmesi için masaya oturulacak. Gündemdeki en dikkat çekici konu ise taşeron işçi maaş zammı olacak. 2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyordu. İşte 4/D'li taşeron işçileri ilgilendiren haber!
ZAM BEKLENTİSİ YÜKSEK
2021 yılı TİS görüşmelerinin en kapsamlı konusu zam olacak. Binlerce işçi çok uzun zamandır maaşlara uygulanan yüzde 4'lük zammın dışında ek zam yapılmasını bekliyor. Henüz ne işçi sendikalarından ne de Çalışma Bakanlığı'nda konuya ilişkin açıklama gelmedi. Ancak bu konuda bazı değerlendirmeler mevcut.
18 Temmuz tarihinde tamamlanacak yasakları müteakip toplu pazarlık görüşmelerine dair çalışmalar başlayacak. Bu süreçte YHK kararına göre belediye çalışanı durumları, belediye çalışan haklarının düzenlenip iyileştirilmesi planlanıyor. Taşeronların kadroya geçişinin sonrasında eşitsizlik ve mağduriyetlerin giderilmesi temel amaç olacak.