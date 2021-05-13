Faizsiz 3 yıl ödemesiz 75 bin TL kredi için acele edin! Son başvuru 21 Mayıs! İşte şartlar...
Küçük ve orta ölçekli işletmelere binlerce lira destek sağlanmaya devam ediyor. 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredi için başvuru şartları açıklandı. 75 bin liralık, 3 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, sıfır faizli bu kredinden faydalanmak isteyenler için son başvuru tarihi 21 Mayıs! Peki KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB kredi başvuru şartları nelerdir?
KOSGEB kredi başvurularına yoğun ilgi gösteriliyor. KOSGEB kredi başvuru şartları nelerdir? KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? Binlerce küçük ve orta ölçekli işletmeye kredi desteği sağlanacak. 75 bin liralık, 3 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, sıfır faizli krediden faydalanmak isteyen işletme sahipleri KOSGEB kredisini araştırıyor. OSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi destekleri sunmaya devam ediyor. Bu noktada destekten faydalanmak isteyen ve işletmelerini büyütmek isteyen kişiler hazırladıkları projelerle kuruma başvuru yapabiliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KOSGEB'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.
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Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden pandeminin, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdiğini bildirdi. Sosyal hayattan ekonomiye, sanayiden teknolojiye kadar hayatın her alanında yeniliklerin birbiri ardına geldiğini kaydeden Varank, "Bu dönemde Covid-19'a karşı ilk aksiyon alan ülkelerden biri olduk. Bu süreçten elbette ekonominin belkemiği olarak kabul ettiğimiz KOBİ'lerimiz de etkilendi.
Pandeminin KOBİ'ler üzerindeki bu etkisini azaltmak için elimizdeki tüm enstrümanları aktif şekilde kullanmaya başladık. KOSGEB alacaklarını 3 ay süreyle erteledik, projelere de 4 ay ek süre tanıdık. Süreç boyunca yaptığımız anketlerle de KOBİ'lerimizin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmedik" dedi.
'İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'
Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni destek programını duyurduğunu anımsatarak, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı; imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Covid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız.