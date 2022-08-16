SGK yöntemi açıkladı! Başvuru rekoru kırdı! En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz!

Emekli olmak, yaşlılık dönemini mali anlamda garanti altına alabilmek isteyen milyonlarca çalışan vatandaşın birincil planları arasında yer alabilmektedir. Bu kapsamda SGK doğrultusundan belirlenmiş olan emeklilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Kurum, alakalı şartların sağlanmasının yanı sıra birtakım gruplarda yer alan vatandaşlara erken emekli olma hakkı da tanımaktadır. İşte SGK'nın erken emeklilik hakkı tanıdığı gruba dair ayrıntılar