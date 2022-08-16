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Haberler Ekonomi SGK yöntemi açıkladı! Başvuru rekoru kırdı! En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz!

SGK yöntemi açıkladı! Başvuru rekoru kırdı! En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz!

Askerlik vazifesini tamamlamış olan milyonlarca ülke vatandaşını yakından ilgilendiren emeklilik kararı, SGK doğrultusundan açıklandı.

takvim.com.tr
16.08.2022 08:58 - Son Güncelleme: 16.08.2022 08:58
SGK yöntemi açıkladı! Başvuru rekoru kırdı! En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz!

Emekli olmak, yaşlılık dönemini mali anlamda garanti altına alabilmek isteyen milyonlarca çalışan vatandaşın birincil planları arasında yer alabilmektedir. Bu kapsamda SGK doğrultusundan belirlenmiş olan emeklilik şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Kurum, alakalı şartların sağlanmasının yanı sıra birtakım gruplarda yer alan vatandaşlara erken emekli olma hakkı da tanımaktadır. İşte SGK'nın erken emeklilik hakkı tanıdığı gruba dair ayrıntılar

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SGK yöntemi açıkladı! Başvuru rekoru kırdı! En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz!

SGK Askerlik Borçlanması Nedir?

SGK, emeklilik hakkının tariflenebilmesi amacıyla yaş, sigortalılık zamanı ve prim ödemesi şartlarını belirlemiştir.

SGK yöntemi açıkladı! Başvuru rekoru kırdı! En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz!

Bu üç koşulu aniden yerine getiren bütün vatandaşlar, emekli olmaya ve emeklilik maaşı almaya hak kazanırlar.

SGK yöntemi açıkladı! Başvuru rekoru kırdı! En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz!

Erkeklerin askerlik zamanlarında sadece sağlık primleri yatırılmaktadır.

SGK yöntemi açıkladı! Başvuru rekoru kırdı! En düşük 57,15 TL en yüksek ise 429 TL ödeyerek erken emekli olabilirsiniz!

SGK primleri ise birey askerde bulunduğu ve faal olarak bir sigortalı kurumda çalışmıyor bulunduğu amacıyla yatırılamamaktadır.

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