Fiyatlar indirildi her şey indirime girdi! 19,90'a düştü! TMO 5 lt Ayçiçek yağı, şeker... Yeni hafta geldi Tarım Kredi Kooperatif Market broşürü yayımlandı!
Yeni hafta geldi, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin merakla beklenen ürünleri güncel fiyatlarıyla ortaya çıktı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu yayımlandı mı sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı, 1400 markette etiketler güncellendi. 30'un üzerinde üründe bugünden geçerli olmak üzere indirimler başladı. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu! 19,90'a düştü! TMO 5 lt Ayçiçek yağı, şeker...
Tarım Kredi Kooperatifi market indirimleri başladı mı, hangi ürünlerde indirim var? Ayçiçek yağı, şekeri un, çay, mercimek, bulgur, et ürünleri, tuvalet kağıdı, temizlik ürünlerinde indirim oldu mu? soruları 81 ildeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30'u aşkın üründe Indirim uygulanacak. İndirimler bugünden itibaren geçerli olacak. İşte güncel TMO 5 lt Ayçiçek yağı, şeker fiyatları...
15 AĞUSTOS TARIM KREDİ MARKETLERİ İNDİRİM KATALOĞU
İndirim uygulanan ürünler aşağıdaki gibidir;
Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kağıt peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi
Aydın, "Zarar etmeyeceğiz ama kâr da etmeyeceğiz. Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet yaratmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz" diye konuştu.