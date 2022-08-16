Böyle fırsat 10 yılda bir denk gelir! 2.000 bile değil 1.892 taksitle 86,65 m2 daire satılıyor! Sayılı gün! TOKİ kepenkleri açtı 20 ile UCUZ konut ve işyeri müjdesi!
TOKİ SON DAKİKA DUYURULARI!TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyenlere güzel haber az evvel geldi. Son dakika bilgisine göre 20 ilde 204 iş yerini açık artırma yöntemiyle satılacak. 1 Eylül Perşembe saat 10.30'da yapılacak açık arttırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar internet üzerinden teklif verebilecek. Detayları tek tek açıklandı. İş yerinin yanı sıra onlarca ilde 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata alıcılarını bekliyor. Başvuru şartları belli oldu. İşte detaylar...
TOKİ'nin sosyal konut projesi başvuruları heyecanla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sunacağı duyuruldu. Buna göre Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars ve daha bir çok ilde aalıcılar iş yerlerine yüzde 25, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek. Peki, 2022 TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
20 İLE YENİ MÜJDE!
TOKİ'den alınan yeni bilgiye göre; Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta 204 iş yeri, 1 Eylül 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.
Alıcılar, satışa sunulan iş yerlerini yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle, Trabzon'daki iş yerlerini ise yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle alabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvuru ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
Erdoğan, detayları şu sözlerle açıklamıştı;
"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."