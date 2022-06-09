SGK yeni kampanyasını açıkladı! 24 maaşlık karşılıksız nakit desteği veriyor! Bizzat başvuru yapmanız lazım
Geliştirdiği projeler ve sunmuş olduğu nakit ödeme hizmetleri ile vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan SGK, devletten maaş ödemesi alan kız çocuklarına seslendi. SGK doğrultusundan oluşturulan duyuruya göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara, nakit ve karşılıksız olarak çeyiz desteğinin verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi. İşte devletin alakalı nakit hizmetine dair ayrıntılar…
Emekli maaş ödemeleri, istihdam projeleri, nakit yardımları ve başka kategorik hizmetleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan yakından takip edilmeyi başaran kamu kurumlarından birisi olan Sosyal Emniyet Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerini geliştirerek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirmiş bulunduğu destek modellerinden birisi olan çeyiz parası hizmetinin ayrıntılarını da paylaşan SGK, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara evlilik hazırlıkları sürecinde destek olacağını bildirdi.
SGK Çeyiz Desteği
SGK, birtakım başlıklar altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı olarak ele alınabilecek olan vatandaşlara çoğu değişik başlık altında ödeme hizmeti yapmaktadır. Bu ödeme hizmetlerinden birisi de çeyiz yardımı başlığı altında sunulmaktadır. SGK doğrultusundan tasarlanmış olan bu destek hizmeti annesini, babasını ya da her iki ebeveynini aniden yitirmiş olan bayan bireyleri kapsamaktadır.
SGKnın resmi internet sitesi aracılığı ile detayları paylaşılmış olan çeyiz yardımı hizmeti, "çeyiz desteği" ya da "çeyiz parası" olarak da bilinmektedir.