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SGK ve Bakanlık resmen açıkladı! 6.000 TL destek verilecek! Hemen E-devlet'ten kayıt olun paranızı alın

Kadın istihdamının desteklenmesi amacı ile yeni dönemin projelerini kamuoyu ile paylaşan Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili başvuru şartlarını sağlayan tüm annelere belirli tutarları içeren bakıcı desteğinin verileceğini açıkladı. İşte kurumların bakıcı desteklerine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
10.05.2022 09:48 - Son Güncelleme: 10.05.2022 09:48
SGK ve Bakanlık resmen açıkladı! 6.000 TL destek verilecek! Hemen E-devlet’ten kayıt olun paranızı alın

Yeni dönemde ekonomik koşulların giderek ağırlaşması, kamu kurumlarını harekete geçirdi. Birçok farklı kategori altında, farklı avantajlara sahiplik eden kampanyalarını duyuran kamu kurumları, bu kapsamda kadın istihdamının desteklenmesi amacı ile de yeni projelerin geliştirilmiş olduğunu duyurdu.

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SGK ve Bakanlık resmen açıkladı! 6.000 TL destek verilecek! Hemen E-devlet’ten kayıt olun paranızı alın

Sigortalı çalışma hayatlarını doğum yapmaları ve çocuklarını bırakacakları güvenilir yerlerinin olmaması sebebi ile bırakmak zorunda kalan kadınlara, iki kamu kurumundan müjdeli haber geldi.

SGK ve Bakanlık resmen açıkladı! 6.000 TL destek verilecek! Hemen E-devlet’ten kayıt olun paranızı alın

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadının çalışma hayatında ki yerinin önemli olduğunun bilincinde hareket ederek yeni destek projeleri geliştirdiklerini ve bu kapsamda ilgili şartları sağlayan annelere bakıcı desteklerinin verileceğini bildirdi.

SGK ve Bakanlık resmen açıkladı! 6.000 TL destek verilecek! Hemen E-devlet’ten kayıt olun paranızı alın

Sosyal Güvenlik Kurumu Bakıcı Desteği 2022

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışma hayatına doğum yapmış olduğu için ara veren kadınlara, eğitimli bakıcı desteği vermektedir. Söz konusu desteğin euro bazında verileceğini bildiren bakanlık, ilgili desteğin başvuru şartlarını şu şekilde belirlemiştir:

SGK ve Bakanlık resmen açıkladı! 6.000 TL destek verilecek! Hemen E-devlet’ten kayıt olun paranızı alın
  • İstanbul, İzmir ve Ankara illerinden birinde ikamet ediyor olmak
  • MEB veya İŞKUR bakıcı sertifikalarına sahip olan personelleri istihdam etmek
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