SGK ve Bakanlık resmen açıkladı! 6.000 TL destek verilecek! Hemen E-devlet’ten kayıt olun paranızı alın

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadının çalışma hayatında ki yerinin önemli olduğunun bilincinde hareket ederek yeni destek projeleri geliştirdiklerini ve bu kapsamda ilgili şartları sağlayan annelere bakıcı desteklerinin verileceğini bildirdi.