10 yıl vade ile 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 TL için hesaplı tablo! İNG, TEB, Finansbank, İş Bankası 0.89, 0.99 faizle konut kredisi HESAPLAMA!

Konut alımında tüm hesaplamalar değişti. Bankalardan cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi imkanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen flaş açıklamalar sonrası milyonlarca kişi bankaların kampanyalarını araştırmaya başladı. Erdoğan, ev alırken artık vatandaşların yüzde 0.89 ve 0.99 faiz oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabileceklerini müjdeledi. Ev alma hayali kuranlar da çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı merak ediyor. Peki yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranına göre konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?