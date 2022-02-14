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Haberler Ekonomi SGK ve Bağkur'lu olarak erken emeklilikte kimsenin bilmediği formül ortaya çıktı! 2160 gün kazanın! 24 ve 72 ay önce emekli olun!

SGK ve Bağkur'lu olarak erken emeklilikte kimsenin bilmediği formül ortaya çıktı! 2160 gün kazanın! 24 ve 72 ay önce emekli olun!

Emekliliği erken bir tarihe almak günümüzde birçok kişinin hayali. Ancak bu hayal çoğu zaman gerçeğe dönüşmüyor. SGK ise birçok uygulamayı devreye sokarak vatandaşların erken emekli olabilmeleri için çeşitli yöntemler sunuyor. Özellikle sigortalı çalışan annelerin yararlanabildiği erken emeklilik fırsatı birçok kişi için yeni bir fırsat yarattı. Öte yandan emeklilik tarihinin öne çekilmesinde merak edilen bir diğer soru ise staj süreleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki staj sonrası sürelerde doğum borçlanması kapsamına eklenebilir mi? İşte doğum borçlanmasında staj detayı

takvim.com.tr
14.02.2022 15:36 - Son Güncelleme: 14.02.2022 15:36
SGK ve Bağkur’lu olarak erken emeklilikte kimsenin bilmediği formül ortaya çıktı! 2160 gün kazanın! 24 ve 72 ay önce emekli olun!

Staj Süreleri Borçlanılabilir Mi?

Doğum borçlanması ile SGK sigortalılık grubuna bakılmaksızın tüm çocuk sahibi çalışanların erken emekli olması sağlanmaktadır. Emeklilik tarihinin öne çekilmesinde kadınlara 3 çocuğa kadar her biri için 2 yıla kadar borçlanma fırsatı sağlayan uygulama kapsamında staj başlangıcı ve stajda geçen süreler normal şartlar altında sigortadan sayılmıyor.

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SGK ve Bağkur’lu olarak erken emeklilikte kimsenin bilmediği formül ortaya çıktı! 2160 gün kazanın! 24 ve 72 ay önce emekli olun!

Ancak doğum borçlanması kapsamında farklı bir yöntem izlenmektedir. Eğer bir kadın çalışan staj başlangıç tarihinden sonra doğum yapmışsa bu doğumlar için 3 çocuğa kadar borçlanma yoluna giderek 2160 gün kazanabiliyor.

SGK ve Bağkur’lu olarak erken emeklilikte kimsenin bilmediği formül ortaya çıktı! 2160 gün kazanın! 24 ve 72 ay önce emekli olun!

Emeklilik için ilk sigortalı olunan tarih önemli olduğu için staj sigorta başlangıç olarak kabul edilmemektedir. Ancak konuya ilişkin birçok kesimden gelen talepler doğrultusunda yeni düzenlemelerinde gündeme gelmesi bekleniyor. Eğer staj süreleri de eklenirse kadınların çok daha erken emekli olması sağlanacak.

SGK ve Bağkur’lu olarak erken emeklilikte kimsenin bilmediği formül ortaya çıktı! 2160 gün kazanın! 24 ve 72 ay önce emekli olun!

Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir?

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin hangi sigorta kolunda olursa olsun çocuk sahibi kadınların doğum borçlanması ile eksik primlerini tamamlamaları ve erken emekli olma hakkı elde etmeleri sağlanmaktadır.

SGK ve Bağkur’lu olarak erken emeklilikte kimsenin bilmediği formül ortaya çıktı! 2160 gün kazanın! 24 ve 72 ay önce emekli olun!

Ancak burada dikkat edilmesi gereken temel şart doğumun ilk sigortalı olunan tarihten sonra yapılmış olmasıdır. Sigortalı olmadan önce dünyaya gelen çocuklar bu kapsamda sayılmayacaktır.

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