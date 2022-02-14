SGK ve Bağkur’lu olarak erken emeklilikte kimsenin bilmediği formül ortaya çıktı! 2160 gün kazanın! 24 ve 72 ay önce emekli olun!

Emeklilik için ilk sigortalı olunan tarih önemli olduğu için staj sigorta başlangıç olarak kabul edilmemektedir. Ancak konuya ilişkin birçok kesimden gelen talepler doğrultusunda yeni düzenlemelerinde gündeme gelmesi bekleniyor. Eğer staj süreleri de eklenirse kadınların çok daha erken emekli olması sağlanacak.