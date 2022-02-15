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Haberler Ekonomi İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

İŞKUR'dan onlarca şehre sınavsız personel alımı yapılacak. Bu bağlamda TYP ilanları öne çıkıyor. İlana başvuru yapacak adayların esube.iskur.gov.tr adresine gitmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 TYP personel alımı ilanlarına göre ilk aşamada 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alımı yapılacak. İşte MEB TYP 5 bin 886 işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...

15.02.2022 09:50 - Son Güncelleme: 15.02.2022 09:52
İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İşte şartlar...

İş arayan milyonlarca kişi İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıp güncel ilanlara bakıyor. İŞKUR TYP Şubat ayı ilanları merakla bekleniyordu. Bu anlamda adayların merakını giderecek bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 TYP personel alımı ilanlarına göre ilk aşamada 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alımı yapılacak. KPSS ve puan şartı aranmadan yapılacak alımlarla ilgili bilgiler İŞKUR'un remi internet sitesinden paylaşılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı işçileri okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işlerde görevlendirecek. İşe alınacak personellere asgari ücret (4 bin 253 TL) ödenecek. İşte MEB TYP 5 bin 886 işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...

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İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İşte şartlar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda çalıştırılmak için İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 10 bin temizlik görevlisi alacaklarını söylemişti. Konuyla ilgili ilanlar İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanmaya başladı.

İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İşte şartlar...

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Şubat ayı personel alımı ilanlarına göre ilk olarak 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alacak. Okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işleri yapmak için nereye ve ne zamana kadar başvurabilirsiniz?

İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İşte şartlar...

Programa başvurmak isteyenler, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden, e-Devlet'ten, İŞKUR şubesinden veya ALO 170 hattından işlemlerini yapabiliyor. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'un sistemine kayıt yaptırmak ve kayıtlı işsiz olmak da gerekiyor.

İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İşte şartlar...

Adaylarda; 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, açık öğrenim hariç öğrenci olmamak ve en az ilkokul mezunu olmak gibi şartlar aranıyor. Ayrıca adayların son 1 aydır işsiz olması gerekiyor.

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