İlköğretim mezunu, sınavsız 5 bin 886 TYP personel alımı başladı! İŞKUR - MEB acil kodla duyurdu: 4.253 TL maaş verilecek! İşte şartlar...

İş arayan milyonlarca kişi İŞKUR kayıt ile açık iş ilanlarını araştırıp güncel ilanlara bakıyor. İŞKUR TYP Şubat ayı ilanları merakla bekleniyordu. Bu anlamda adayların merakını giderecek bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 TYP personel alımı ilanlarına göre ilk aşamada 43 şehirde olmak üzere 5 bin 886 işçi alımı yapılacak. KPSS ve puan şartı aranmadan yapılacak alımlarla ilgili bilgiler İŞKUR'un remi internet sitesinden paylaşılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı işçileri okullarda güvenlik, temizlik, bakım ve onarım gibi işlerde görevlendirecek. İşe alınacak personellere asgari ücret (4 bin 253 TL) ödenecek. İşte MEB TYP 5 bin 886 işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...