Artık PTT’ye gitmeye son! SGK’dan flaş hamle! İş göremez raporu ücretleri artık direkt hesaba yatırılıyor! e-Devlet tarafından…
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş göremezlik raporu ile ilgili SGK yeni bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin 2022 yılında ne kadar olacağı açıkladı. Öte yandın SGK tarafından yeni duyurulan uygulama ile IBAN numarasını E-Devlet üzerinden veya ALO170'i arayarak tanımlatan vatandaşların rapor ücretleri hesabına yatıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) genelge yayımladı. Yayımlanan genelge ile emzirme ve cenaze ödeneğinden, doğum ve askerlik borçlanması primlerine kadar yeni rakamları açıkladı.
SGK'DAN YENİ UYGULAMA DUYURULDU
SGK tarafından yapılan açıklamada, "IBAN numaranızı e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ALO170 arayarak tanımlatmanız halinde rapor paranızı ve sevk ödemelerinizi hesabınıza gönderiyoruz." denildi.
2022 RAPOR PARASI NE KADAR OLDU?
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.