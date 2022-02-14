Artık PTT’ye gitmeye son! SGK’dan flaş hamle! İş göremez raporu ücretleri artık direkt hesaba yatırılıyor! e-Devlet tarafından…

2022 RAPOR PARASI NE KADAR OLDU?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.